A parlare della sconfitta subita dal Milan di Massimiliano Allegri contro la Lazio è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà: le sue parole
Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è stato eliminato dalla Lazio di Sarri agli ottavi di Coppa Italia. Dallo Stadio Olimpico ne sono usciti vittoriosi i biancocelesti grazie ad un gol del capitano Mattia Zaccagni. A parlare della sconfitta subita dai rossoneri è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà, presente negli studi di Sportitalia. Ecco, di seguto, le sue parole:

Lazio-Milan, le parole di Pedullà

Il commento di Pedullà: "Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo e infatti Allegri non era contento. Siccome le partite durano 90 minuti non posso pensare al secondo tempo ma al primo: era molto arrabbiato perché non cercavano tanto nè Saelemaekers nè Estupinan.

Ma questo è normale perché Modric non le può giocare tutte, Jashari giocava la prima partita dall'inizio dopo un luno infortunio. L'assortimento tra Jashari e Ricci è tutto da verificare. In più Leao non era punta centrale ma era defilato. Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"

