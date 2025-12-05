A parlare della sconfitta subita dal Milan di Massimiliano Allegri contro la Lazio è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà: le sue parole
Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è stato eliminato dalla Lazio di Sarri agli ottavi di Coppa Italia. Dallo Stadio Olimpico ne sono usciti vittoriosi i biancocelesti grazie ad un gol del capitano Mattia Zaccagni. A parlare della sconfitta subita dai rossoneri è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà, presente negli studi di Sportitalia. Ecco, di seguto, le sue parole:
Lazio-Milan, le parole di Pedullà
Il commento di Pedullà: "Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo e infatti Allegri non era contento. Siccome le partite durano 90 minuti non posso pensare al secondo tempo ma al primo: era molto arrabbiato perché non cercavano tanto nè Saelemaekers nè Estupinan.