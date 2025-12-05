Lentini: 'Milan? Penso di aver lasciato un bel ricordo ai tifosi rossoneri'

Pianeta Milan
Ex Milan Lentini: “Credo di aver lasciato un buon ricordo ai tifosi milanisti. Su Van Basten…”

L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini ha rilasciato un'intervista sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole sulla sua carriera e sulla fortuna di aver giocato con tanti campioni
L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini è stato intervistato da Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco le parole dell'ex giocatore rossonero sulla sua carriera, in cui ha avuto la fortuna di giocare assieme a tanti campioni, uno su tutti Marco Van Basten.

Le parole di Gianluigi Lentini sulla sua carriera

Sulla sua carriera: "Sono contento della carriera che ho fatto. Viste le mie potenzialità potevo fare di più, ma sono contento di quello che ho fatto. Credo di aver lasciato un buon ricordo anche i tifosi milanisti".

Sul giocare con tanti campioni: "Andavo d'accordo con tutti. In quel Milan c'erano grandi campioni. Con Van Basten purtroppo ho giocato solo sei mesi. Quando sono arrivato al Milan era ancora giovane e dovevo completarmi sotto tutti gli aspetti. In rossonero sono cresciuto tanto mentalmente, al Milan tutto si faceva in funzione della vittoria. Prima dell'incidente era al top della forma fisica e mentale".

