Nella serata di ieri, allo Stadio Olimpico di Roma è andato in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan, partita vinta dai biancocelesti grazie ad un gol di Zaccagni arrivato verso la fine della gara. Emiliano Viviano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset sull'eliminazione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Viviano: "Ad Allegri dispiace un po' meno perchè ora gli resta solo una competizione col Milan"
Le parole di Viviano: "Perdere non piace nessuno, ma visto che Allegri fa fatica a mettere una formazione in campo... Pulisic per esempio era fuori per condizione, non per scelta tecnica. Credo che Allegri dispiaccia un po' meno, perché ora gli resta una competizione sola e il suo Milan è bello lì davanti. La squadra rossonera si può concentrare solo sul campionato, fare turnover e gestire le rotazioni. Il Milan non è andato fuori di proposito, ma poi valuti lucidamente le cose e dici: 'Ok, c'è il campionato'"
