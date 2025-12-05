Nella serata di ieri, allo Stadio Olimpico di Roma è andato in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan , partita vinta dai biancocelesti grazie ad un gol di Zaccagni arrivato verso la fine della gara. Emiliano Viviano , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset sull'eliminazione dei rossoneri di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Viviano: "Perdere non piace nessuno, ma visto che Allegri fa fatica a mettere una formazione in campo... Pulisic per esempio era fuori per condizione, non per scelta tecnica. Credo che Allegri dispiaccia un po' meno, perché ora gli resta una competizione sola e il suo Milan è bello lì davanti. La squadra rossonera si può concentrare solo sul campionato, fare turnover e gestire le rotazioni. Il Milan non è andato fuori di proposito, ma poi valuti lucidamente le cose e dici: 'Ok, c'è il campionato'"