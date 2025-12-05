Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Accardi: “Scudetto? Dico Milan, hanno l’allenatore più intelligente del campionato”

INTERVISTE

Accardi: “Scudetto? Dico Milan, hanno l’allenatore più intelligente del campionato”

Accardi: “Scudetto? Dico Milan, hanno l’allenatore più intelligente del campionato” - immagine 1
A parlare del Milan e della lotta scudetto in Serie A, più agguerrita che mai, è stato anche il procuratore sportivo Beppe Accardi: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Siamo arrivati già alla 13esima giornata di campionato, ma la lotta scudetto è più agguerrita che mai. A differenza degli anni scorsi, quest'anno non si è ancora inquadrata una possibile favorita. Son ben quattro le squadre ad un solo punto: il Milan di Massimiliano Allegri comanda la classifica al primo posto, successivamente c'è il Napoli di Conte, l'Inter di Chivu e la Roma di Gasperini, al quarto posto. Intervistato in esclusiva dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il procuratore sportivo  Beppe Accardi ha voluto parlare della lotta scudetto e del Milan di Allegri.Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, le parole di Accardi

—  

Sulla lotta scudetto:"Sinceramente? Dico Milan. Insieme al Napoli ha l'allenatore più intelligente del campionato italiano".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Jashari: quando basta un filtrante. I segnali per Allegri e il Milan ci sono>>>

Sul prossimo mercato di gennaio: "Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. II Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto".

Leggi anche
Cappelletti: “Per me il Milan rappresenta una famiglia. Che onore allenarsi con campioni...
L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA