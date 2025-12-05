Savicevic: 'Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao...'

Su Allegri e il suo nuovo Milan: "Allegri era un centrocampista che correva tanto, non era veloce, ma aveva una buona tecnica e sapeva giocare. Oggi è molto, molto più difficile rispetto alla sua prima esperienza, quando aveva molti più giocatori di qualità. Sta facendo bene, penso che fino alla fine lotterà per lo Scudetto perché sa gestire bene la squadra. Ha spostato Leao punta, spero che i rossoneri giochino più ordinati, ora lottano tanto, è il suo mestiere, si vede...".
Su Leao e sulla maglia numero 10: "Sì, è molto importante e gliela hanno data meritatamente dopo che ha vinto il campionato. È un grande giocatore, ma è più da fascia che da prima punta. In questo momento il Milan però non ha grande qualità in quel ruolo e Allegri lo ha spostato di posizione. Sta andando bene".
