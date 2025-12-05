Savicevic: 'Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao...'

Le parole di Savicevic a 'Sky Sport'

Sul suo passato ricco di successi: "Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan che vinceva tutto, sono arrivato dalla Stella Rossa e abbiamo vinto Coppa dei Campioni e Champions League, sono stati anni bellissimi. Era tutto diverso rispetto ad adesso, ho avuto la sfortuna di arrivare dove c'erano già i tre olandesi, potevano giocare 3 stranieri e quindi... Ho lottato e alla fine sono riuscito a giocare titolare, loro sono andati via e siamo rimasti io e Boban, poi sono arrivati Desailly e Weah. Abbiamo fatto bene e vinto tanto".