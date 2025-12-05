Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao…”

INTERVISTE

L’ex rossonero Savicevic: “Il Milan di Allegri lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao…”

Savicevic: 'Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sulla 10 a Leao...'
L'ex giocatore del Milan Dejan Savicevic ha parlato del Diavolo ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Allegri e Leao
Redazione

L'ex numero 10 del Milan Dejan Savicevic, soprannominato 'Il Genio' dai tifosi rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'  in occasione di un evento a Milano legato alle Figurine Panini. Tra i diversi temi, non potevano mancare il 'suo' Milan e quello attuale allenato da Massimiliano Allegri, ma non solo. Ecco le sue parole.

Le parole di Savicevic a 'Sky Sport'

—  

Sul suo passato ricco di successi: "Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan che vinceva tutto, sono arrivato dalla Stella Rossa e abbiamo vinto Coppa dei Campioni e Champions League, sono stati anni bellissimi. Era tutto diverso rispetto ad adesso, ho avuto la sfortuna di arrivare dove c'erano già i tre olandesi, potevano giocare 3 stranieri e quindi... Ho lottato e alla fine sono riuscito a giocare titolare, loro sono andati via e siamo rimasti io e Boban, poi sono arrivati Desailly e Weah. Abbiamo fatto bene e vinto tanto".

LEGGI ANCHE

Su Allegri e il suo nuovo Milan: "Allegri era un centrocampista che correva tanto, non era veloce, ma aveva una buona tecnica e sapeva giocare. Oggi è molto, molto più difficile rispetto alla sua prima esperienza, quando aveva molti più giocatori di qualità. Sta facendo bene, penso che fino alla fine lotterà per lo Scudetto perché sa gestire bene la squadra. Ha spostato Leao punta, spero che i rossoneri giochino più ordinati, ora lottano tanto, è il suo mestiere, si vede...".

LEGGI ANCHE: De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema

Su Leao e sulla maglia numero 10: "Sì, è molto importante e gliela hanno data meritatamente dopo che ha vinto il campionato. È un grande giocatore, ma è più da fascia che da prima punta. In questo momento il Milan però non ha grande qualità in quel ruolo e Allegri lo ha spostato di posizione. Sta andando bene".

Leggi anche
Boateng e la lite furente con Livaja: “Abbiamo iniziato a picchiarci. Ce le siamo date per...
Allegri chiaro dopo Lazio-Milan: “Dobbiamo essere arrabbiati”. Segnale chiaro al suo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA