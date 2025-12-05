Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato delle sue sensazioni. Passo indietro del suo Milan? "No. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere". Queste le parole dell'allenatore rossonero a 'Mediaset' dopo Lazio-Milan 1-0. "C'è dispiacere, c'è amarezza. Dobbiamo essere arrabbiati, perché siamo usciti dalla Coppa Italia, una competizione che ci permetteva di giocare delle partite. Abbiamo fatto una buona prestazione e giocato meglio di sabato scorso: oggi chi segnava per primo vinceva la partita", concetto ripetuto anche a 'Milan TV'. Allegri ha continuato su 'Mediaset' guardando avanti: "Ci sono Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Dobbiamo guardare in avanti". PROSSIMA SCHEDA>>>