Milan, Allegri post partita: “Avevamo il comando e abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match: "Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino"

Passo indietro? "No. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia"

Su cosa potevano far meglio: "Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare..."

Su Leao punta: "Anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona parita e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo"

Sull'attaccante a Gennaio: "Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".

Se è scaramantico: "No, le persone negative me le sento subito addosso. È ancora lunga... Sa negli ultimi dodici anni quante volte il Milan ha vinto a Torino? Solo l'anno del covid. Affronteremo una partita molto difficile: cerchiamo di prepararci bene

