Allegri post Lazio-Milan: “Le partite in cui devi portare gli episodi dalla tua parte. E noi …”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sull'eliminazione: "C'è dispiacere, c'è amarezza. Dobbiamo essere arrabbiati, perché siamo usciti dalla Coppa Italia, una competizione che ci permetteva di giocare delle partite. Abbiamo fatto una buona prestazione e giocato meglio di sabato scorso: oggi chi segnava per primo vinceva la partita. Abbiamo perso 3-4 palle, difeso male sull'angolo. Sbagliato in alcune situazioni dove dobbiamo lavorare".

Sulla partita di Ardon Jashari, alla sua prima da titolare: "Ha fatto una buona partita, ma non avevo nessun dubbio. Lui così come tutti gli altri. Anche Estupinan e De Winter hanno fatto una buona partita. C'è amarezza per l'eliminazione, ma non è mancata la prestazione. Siamo in buona condizione fisica: ora pensiamo alla partita di Torino, dobbiamo proseguire il nostro cammino in campionato".

Sui troppi errori tecnici del Milan: "Nel primo tempo loro difendevano molto bene, chiudevano bene le traiettorie di passaggio. Noi quando le avevamo, le ritardavamo. Sono le classiche partite in cui devi portare gli episodi dalla tua parte e noi stasera non siamo stati bravi".

Se è mancata l'energia al Milan nel momento topico, quello in cui è arrivato il gol di Mattia Zaccagni: "Nel primo tempo, a difesa schierata, non abbiamo subito niente. Nella ripresa c'è stato un momento in cui abbiamo perso due palle, sono ripartiti e abbiamo regalato la punizione da cui è nato il calcio d'angolo del gol".

