Sarri dopo la vittoria col Milan: 'Oggi una situazione in cui io trovo gusto'

Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “In queste situazioni trovo gusto. Mi ha fatto piacere per i tifosi”

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Sì, è vero. Queste sono situazioni in cui io posso trovare gusto: in difficoltà fin da luglio, diversi infortuni però questa è una squadra che si fa allenare. In settimana mi diverto, nel weekend a volte no".

Sulla rivincita: "Ci ha fatto piacere per i tifosi venuti allo stadio, per i ragazzi che ho visto mortificati sabato sera dopo la sconfitta in campionato. Ora andiamo avanti e pensiamo al Bologna di domenica".

Su Basic: "Arrivava con grandi prospettive, dopo si è un po' perso. Ora ci sta ripagando in modo importante. A livello di movimenti è il più affidabile della squadra".

Sui prossimi mesi, come te li aspetti? "Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Dobbiamo arrivare a fine stagione con l'idea di avere 2/3 giocatori su cui puntare per fare il salto di qualità. Ci manca un po' di continuità, anche se nelle ultime nove abbiamo perso solo con Milan e Inter. Ripeto, se riusciamo a costruire una bella base sarà qualcosa di importante".

 

