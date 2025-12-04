Sarri dopo la vittoria col Milan: 'Oggi una situazione in cui io trovo gusto'

Sulla rivincita: "Ci ha fatto piacere per i tifosi venuti allo stadio, per i ragazzi che ho visto mortificati sabato sera dopo la sconfitta in campionato. Ora andiamo avanti e pensiamo al Bologna di domenica".

Su Basic: "Arrivava con grandi prospettive, dopo si è un po' perso. Ora ci sta ripagando in modo importante. A livello di movimenti è il più affidabile della squadra".

Sui prossimi mesi, come te li aspetti? "Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Dobbiamo arrivare a fine stagione con l'idea di avere 2/3 giocatori su cui puntare per fare il salto di qualità. Ci manca un po' di continuità, anche se nelle ultime nove abbiamo perso solo con Milan e Inter. Ripeto, se riusciamo a costruire una bella base sarà qualcosa di importante".