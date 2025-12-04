Adam Marusic, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Coppa Italia, le parole di Marusic post Lazio-Milan: "Voglio ringraziare i tifosi"
“Tanta motivazione in più per tutti noi, dopo la sconfitta di sabato volevamo fare grande risultato stasera e ci siamo riusciti. La Curva? Ci sono sempre, voglio ringraziare i tifosi che sono venuto stasera”.
