Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Coppa Italia, le parole di Marusic post Lazio-Milan: “Voglio ringraziare i tifosi”

COPPA ITALIA

Coppa Italia, le parole di Marusic post Lazio-Milan: “Voglio ringraziare i tifosi”

Coppa Italia, le parole di Marusic post Lazio-Milan: “Voglio ringraziare i tifosi” - immagine 1
Adam Marusic, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al 90' di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Adam Marusic, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Tanta motivazione in più per tutti noi, dopo la sconfitta di sabato volevamo fare grande risultato stasera e ci siamo riusciti. La Curva? Ci sono sempre, voglio ringraziare i tifosi che sono venuto stasera”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Lazio, Zaccagni post Milan: “Siamo molto contenti, c’era voglia di riscatto dopo...
Risultati Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA