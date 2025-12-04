Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Risultati Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

COPPA ITALIA

Risultati Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Lazio-Milan 1-0, il tabellino

—  

Il Milan di Massimiliano Allegri saluta la Coppa Italia 2025-2026: dopo le prime due partite della stagione, vinte a 'San Siro' contro Bari (2-0) e Lecce (3-0), si ferma allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri la corsa dei rossoneri. Primo tempo di marca biancoceleste, con una grande occasione per Toma Bašić e un'altra per Gustav Isaksen; secondo tempo a tinte rossonere, con Ruben Loftus-Cheek (due volte) e Rafael Leão vicini al gol. Quando tutto lasciava presagire che si sarebbe arrivati ai calci di rigore, all'80', ecco il colpo di testa di Mattia Zaccagni - sul calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares - a rompere l'equilibrio ed a spedire la compagine capitolina ai quarti del torneo, dove sfiderà il Bologna. Il Diavolo perde dopo 13 risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lazio-Milan 1-0 dello stadio 'Olimpico'.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 80' Zaccagni (L)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (58' Dele-Bashiru), Bašić; Isaksen (83' Cancellieri), Castellanos (58' Noslin), Zaccagni (83' Pedro). A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia. Allenatore: Sarri.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modrić), Rabiot, Estupiñán (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (NA).

Ammoniti: 2' Pavlović (M), 84' De Winter (M)

Espulsi: nessuno.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: nessuna.

Leggi anche
Lazio-Milan 1-0 (90′): sconfitta immeritata ed eliminazione cocente | Coppa Italia News
Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni per i padroni di casa | Coppa Italia News

© RIPRODUZIONE RISERVATA