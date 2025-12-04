Lazio-Milan 1-0: gol di Zaccagni per i padroni di casa | Coppa Italia News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro la Lazio di Maurizio Sarri in occasione della partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo - in gara secca - allo stadio 'Olimpico' di Roma.
COPPA ITALIA
Mattia Zaccagni, a dieci minuti dal termine, porta in vantaggio la Lazio contro il Milan negli ottavi di finale della Coppa Italia
All'80', sul calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares, entrato pochi minuti prima, Mattia Zaccagni si stacca dalla marcatura di Koni De Winter e, di testa, infila Mike Maignan sul primo palo. Lazio-Milan 1-0 ...
