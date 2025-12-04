Lazio-Milan di Coppa Italia: la diretta della partita dell'Olimpico | LIVE News

Alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma , gara secca tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri , valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 . Restate con noi per il live testuale del match!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan , partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri .

