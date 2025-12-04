Lazio-Milan di Coppa Italia: la diretta della partita dell'Olimpico | LIVE News

+++ LAZIO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Lazio-Milan di Coppa Italia 0-0: la diretta della partita dell’Olimpico | LIVE News
Tutto pronto all'Olimpico: inizia Lazio-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Modrić, Sala, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma, gara secca tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il live testuale del match!
Lazio-Milan, Estupinan dovrebbe ritrovare la titolarità in Coppa Italia. Per l'ex Brighton occasione importante per recuperare terreno
Lazio-Milan, Jashari dovrebbe tornare in campo e dovrebbe farlo per la prima volta da titolare in partite ufficiali con la maglia rossonera
Lazio-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa rispetto alla vittoria in campionato. Torna Jashari e un cambio in difesa
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Curiosità per De Winter e non solo
Calciomercato Milan, i rossoneri in estate hanno speso molti per tanti colpi, ma alcuni non hanno ancora lasciato il graffio
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
