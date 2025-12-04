partite

Lazio-Milan di Coppa Italia: la diretta della partita dell'Olimpico | LIVE News
Alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' c'è Lazio-Milan, ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

04/12/2025 - 21:00
LAZIO
0-0
MILAN
1'
inzio-match

Tutto pronto all'Olimpico: inizia Lazio-Milan!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

 

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Dia, Noslin. Allenatore: Sarri.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Modrić, Sala, Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma, gara secca tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il live testuale del match! 

+++ LAZIO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

