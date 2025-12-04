La prima, vera chance per il Milan arriva al 51', quando, sul cross dalla sinistra di Pervis Estupiñán, va a staccare di testa Ruben Loftus-Cheek in piena area di rigore laziale. Il suo colpo di testa, però, termina di poco alto sulla traversa della porta difesa da Chrīstos Mandas.

Sarri cambia al 58': fuori Matías Vecino e Taty Castellanos; dentro, al loro posto, Fisayo Dele-Bashiru e Tijjani Noslin. Ma è il Milan a tirare in porta, al 60', quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Samuele Ricci, va alla conclusione Saelemaekers: blocca Mandas.

È l'ultima azione degna di significato del belga che, al 64', cede il proprio posto in campo a Christopher Nkunku. Bella azione del Milan, al 69', quando sull'asse Estupiñán - Adrien Rabiot, è ancora Loftus-Cheek a staccare di testa, in area piccola della Lazio, sul suggerimento del francese: pallone fuori di pochissimo!

Il Milan disputa un secondo tempo nettamente migliore del primo, fa la partita e soffre molto di meno nelle retrovie. Al 71', Ardon Jashari illumina il gioco e allarga a sinistra per Estupiñán: tocco all'indietro dell'ecuadoriano per Rafael Leão; conclusione al volo del portoghese e pallone alle stelle. Incredibile ...

Il gol della Lazio quando il Diavolo giocava meglio — Sarri richiama in panchina Pellegrini e inserisce Nuno Tavares. Nel momento migliore del Milan, però, la Lazio si rialza e, all'80', trova il gol del vantaggio: calcio d'angolo (che non c'era, ma tanto vedrete che non ne parlerà nessuno per giorni e giorni ...) battuto dallo stesso Tavares, con Mattia Zaccagni che si stacca dalla marcatura di Koni De Winter e, di testa, infila Maignan sul primo palo.

Allegri richiama subito in panchina Jashari e Loftus-Cheek e inserisce Luka Modrić e Christian Pulisic; risponde Sarri all'83' togliendo dal campo Gustav Isaksen e l'autore del gol Zaccagni per inserire Matteo Cancellieri e Pedro. La Lazio potrebbe chiudere la gara all'84', quando Maignan si oppone alla gran botta di Noslin. Il portiere francese, però, tiene il risultato in bilico.

Allegri toglie, all'87', Estupiñán per inserire Davide Bartesaghi e nella fase finale il Milan prova l'assalto. L'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA) concede 5' di recupero, nel corso dei quali, sul cross dalla sinistra dello stesso Bartesaghi, sul velo di Leão, arriva al tiro Pulisic: conclusione volante, para in tuffo Mandas! Peccato. Lazio-Milan 1-0 al 90': una partita in cui il Diavolo ha giocato meglio nella ripresa termina con una beffa finale e con un'eliminazione cocente dalla coppa nazionale. Il Milan torna a perdere: non succedeva da agosto.