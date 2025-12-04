Lazio-Milan 0-0 (45′): il solito Maignan. Nulla in attacco | Coppa Italia News

La partita si gioca su un buon ritmo, intenso e senza pause: i padroni di casa hanno il pallino del gioco in mano, il Milan aspetta - basso e compatto - pronto a ripartire in contropiede. Pian piano, però, le due squadre abbassano la velocità della loro azione. Giro palla lento, pochi spunti offensivi, gioco che ristagna a metà campo.
La Lazio prova a pungere al 21', sull'asse Taty Castellanos -Bašić, ma senza esito. Tre minuti più tardi, proprio quest'ultimo, lanciato da un velo di Mattia Zaccagni e approfittando di un buco della difesa del Milan, si invola verso la porta di Maignan e, giunto appena fuori l'area di rigore rossonera, scarica un diagonale di destro. Pallone fuori di poco.
Diavolo mai realmente pericoloso dalle parti di Mandas—
Il Diavolo, intorno alla mezzora, prova a creare un po' di confusione nell'area di rigore biancoceleste, ma senza troppa né convinzione né fortuna. Un retro-passaggio sbagliato di Alexis Saelemaekers, al 33', per poco non manda in rete Castellanos: la conclusione dell'argentino, debole e centrale, è però parata a terra senza problemi da Maignan.
Al 37', sul cross dalla sinistra di Pervis Estupiñán, arriva in contro-tempo Ruben Loftus-Cheek per il colpo di testa; sul suggerimento, poi, immediato di Saelemaekers verso il centrocampista inglese e Samuele Ricci appostati nell'area piccola biancoceleste, fa buona guardia - in uscita bassa - il portiere greco dei capitolini, Chrīstos Mandas.
Gustav Isaksen, al 45', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tira al volo ma trova, sulla sua strada, un super 'Magic Mike' Maignan, che ribatte la sua conclusione da pochi metri. L'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla. Lazio-Milan 0-0 al 45': i rossoneri devono stare ancora più attenti in difesa, alzare il ritmo del proprio gioco ed essere più incisivi in attacco se vogliono portare a casa la qualificazione ai quarti. Sembra facile ...
