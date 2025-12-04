Lazio-Milan 0-0 (45′): il solito Maignan. Nulla in attacco | Coppa Italia News

Pianeta Milan
È finito il primo tempo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Olimpico' tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Lazio-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

Al 2' subito ammonizione per Strahinja Pavlović per un fallo su Mattéo Guendouzi nei pressi dell'area di rigore rossonera; sul susseguente calcio di punizione, destro a giro di Toma Bašić alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan. La prima palla-gol del match, dunque, è della Lazio.

La partita si gioca su un buon ritmo, intenso e senza pause: i padroni di casa hanno il pallino del gioco in mano, il Milan aspetta - basso e compatto - pronto a ripartire in contropiede. Pian piano, però, le due squadre abbassano la velocità della loro azione. Giro palla lento, pochi spunti offensivi, gioco che ristagna a metà campo.

La Lazio prova a pungere al 21', sull'asse Taty Castellanos -Bašić, ma senza esito. Tre minuti più tardi, proprio quest'ultimo, lanciato da un velo di Mattia Zaccagni e approfittando di un buco della difesa del Milan, si invola verso la porta di Maignan e, giunto appena fuori l'area di rigore rossonera, scarica un diagonale di destro. Pallone fuori di poco.

Diavolo mai realmente pericoloso dalle parti di Mandas

Il Diavolo, intorno alla mezzora, prova a creare un po' di confusione nell'area di rigore biancoceleste, ma senza troppa né convinzione né fortuna. Un retro-passaggio sbagliato di Alexis Saelemaekers, al 33', per poco non manda in rete Castellanos: la conclusione dell'argentino, debole e centrale, è però parata a terra senza problemi da Maignan.

Al 37', sul cross dalla sinistra di Pervis Estupiñán, arriva in contro-tempo Ruben Loftus-Cheek per il colpo di testa; sul suggerimento, poi, immediato di Saelemaekers verso il centrocampista inglese e Samuele Ricci appostati nell'area piccola biancoceleste, fa buona guardia - in uscita bassa - il portiere greco dei capitolini, Chrīstos Mandas.

Gustav Isaksen, al 45', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tira al volo ma trova, sulla sua strada, un super 'Magic Mike' Maignan, che ribatte la sua conclusione da pochi metri. L'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) concede un solo minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla. Lazio-Milan 0-0 al 45': i rossoneri devono stare ancora più attenti in difesa, alzare il ritmo del proprio gioco ed essere più incisivi in attacco se vogliono portare a casa la qualificazione ai quarti. Sembra facile ...

