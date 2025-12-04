Lazio-Milan 0-0 (45′): il solito Maignan. Nulla in attacco | Coppa Italia News

È finito il primo tempo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Olimpico' tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri.