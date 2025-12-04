Pianeta Milan
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su come si approccia ad una partita così dopo il match di campionato di 'San Siro': "Si approccia con grande concentrazione e grande cattiveria. Loro partiranno ancora più agguerriti, visto il risultato di Milano e per come si è conclusa la partita. Ma noi siamo qui per questo, siamo pronti".

Su come si sente a tornare titolare in mezzo al campo: "Mi sento bene, gioco in una delle migliori squadre al mondo. Sono partito giocando un po' meno, ma cerco di ritagliarmi il mio spazio. Ho un atteggiamento propositivo, mi alleno sempre dando il massimo. Non sarà facile prendere minutaggio, a centrocampo c'è tanta concorrenza ma è bello anche per quello".

Su come vede la squadra rossonera in questo periodo: "La squadra la vedo bene, forte, determinata. Siamo una grande squadra e remiamo tutti nella stessa direzione".

