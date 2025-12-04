Su come si sente a tornare titolare in mezzo al campo: "Mi sento bene, gioco in una delle migliori squadre al mondo. Sono partito giocando un po' meno, ma cerco di ritagliarmi il mio spazio. Ho un atteggiamento propositivo, mi alleno sempre dando il massimo. Non sarà facile prendere minutaggio, a centrocampo c'è tanta concorrenza ma è bello anche per quello".
Su come vede la squadra rossonera in questo periodo: "La squadra la vedo bene, forte, determinata. Siamo una grande squadra e remiamo tutti nella stessa direzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA