Il rapporto Jashari-Modric: “Avere un maestro come Modric è molto importante, hanno un grande rapporto e gli racconta tanti trucchi del mestiere. Su Ardon abbiamo molta fiducia, si è visto da come si è allenato in questi giorni e ha tutte le carte in regola per far bene“.
La reazione della squadra rispetto l’anno scorso : “Siamo contenti per come la squadra ha reagito rispetto allo scorso anno. Abbiamo cambiato tanto ma Max è stato bravissimo a fare un lavoro psicologico molto importante. Nello stesso momento non siamo nemmeno a metà percorso, sarà una stagione ancora ricca di emozioni ma dobbiamo lavorare“.
Il rinnovo di Maignan: “Non sento... no stavo scherzando.Mike è un ragazzo straordinario e un portiere favoloso, penseremo a come raggiungere un accordo e cercheremo di trovare una strada giusta, ma per ora siamo concentrati sul campo“.
