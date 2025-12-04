Il suo rientro all’Olimpico: “L’emozione è grande, sono tornato a casa e ho avuto il piacere di ritrovare tante belle persone. Per me è una gara ricca di emozioni. Sappiamo di giocare contro un avversario pericolo che ha i nostri stessi obbiettivi. Siamo ben preparati, i cambiamenti di formazione sono stati fatti per far giocare in più qualcuno, come Jashari, che abbiamo aspettato tanti mesi“.