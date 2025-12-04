Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan, le parole di Tare: “Grande emozione stasera. Maignan? Penseremo a trovare…”

stagione

Milan, le parole di Tare: “Grande emozione stasera. Maignan? Penseremo a trovare…”

Milan, le parole di Tare: “Grande emozione stasera. Maignan? Penseremo a trovare…” - immagine 1
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il suo rientro all’Olimpico: L’emozione è grande, sono tornato a casa e ho avuto il piacere di ritrovare tante belle persone. Per me è una gara ricca di emozioni. Sappiamo di giocare contro un avversario pericolo che ha i nostri stessi obbiettivi. Siamo ben preparati, i cambiamenti di formazione sono stati fatti per far giocare in più qualcuno, come Jashari, che abbiamo aspettato tanti mesi“.

LEGGI ANCHE

Il rapporto Jashari-Modric: Avere un maestro come Modric è molto importante, hanno un grande rapporto e gli racconta tanti trucchi del mestiere. Su Ardon abbiamo molta fiducia, si è visto da come si è allenato in questi giorni e ha tutte le carte in regola per far bene“.

La reazione della squadra rispetto l’anno scorso : Siamo contenti per come la squadra ha reagito rispetto allo scorso anno. Abbiamo cambiato tanto ma Max è stato bravissimo a fare un lavoro psicologico molto importante. Nello stesso momento non siamo nemmeno a metà percorso, sarà una stagione ancora ricca di emozioni ma dobbiamo lavorare“.

Il rinnovo di Maignan: Non sento... no stavo scherzando.Mike è un ragazzo straordinario e un portiere favoloso, penseremo a come raggiungere un accordo e cercheremo di trovare una strada giusta, ma per ora siamo concentrati sul campo“.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lazio-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, Ricci prima della Lazio: “Loro partiranno ancora più agguerriti. Ma noi siamo...
Lazio, Castellanos prima del Milan: “Non voglio parlare dell’arbitro. Vogliamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA