Le parole di Castellanos prima di Lazio-Milan: 'Non parlerò dell'arbitro'

COPPA ITALIA
Valentin 'El Taty' Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Il Milan è l'avversario migliore in questo periodo, considerando quello che è successo sabato sera? "Ovviamente sappiamo che sarà una partita importante. Loro giocano bene. Siamo nel nostro stadio e cercheremo di fare una grande prestazione, anche per i nostri tifosi. Per il resto preferisco parlare in campo, non voglio parlare dell'arbitro".
Sul suo ritorno: "Sento la responsabilità e questo è sempre importante. Devo continuare con umiltà, lavorando con la fiducia dei miei compagni e del Mister".
