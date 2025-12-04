Le parole di Castellanos prima di Lazio-Milan: 'Non parlerò dell'arbitro'

Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Lazio, Castellanos prima del Milan: “Non voglio parlare dell’arbitro. Vogliamo vincere per i nostri tifosi”

Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
Redazione

Valentin 'El Taty' Castellanos, attaccante biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il Milan è l'avversario migliore in questo periodo, considerando quello che è successo sabato sera? "Ovviamente sappiamo che sarà una partita importante. Loro giocano bene. Siamo nel nostro stadio e cercheremo di fare una grande prestazione, anche per i nostri tifosi. Per il resto preferisco parlare in campo, non voglio parlare dell'arbitro".

Sul suo ritorno: "Sento la responsabilità e questo è sempre importante. Devo continuare con umiltà, lavorando con la fiducia dei miei compagni e del Mister".

 

