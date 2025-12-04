“È molto importante, la Coppa Italia è ovviamente un obbiettivo. Dobbiamo fare una grande partita, vista come è andata a Milano dobbiamo are più del 100%. Lazio imbestialita dopo la gara di sabato? Ogni partita c’è sempre un episodio di questi, a volte è a favore e a volte è contro. Dobbiamo pensare a giocare e vincere, non sta a noi giudicare"