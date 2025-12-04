Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Ricci nel pre di Lazio-Milan: "Coppa Italia un obiettivo. Dobbiamo pensare a vincere"
“È molto importante, la Coppa Italia è ovviamente un obbiettivo. Dobbiamo fare una grande partita, vista come è andata a Milano dobbiamo are più del 100%. Lazio imbestialita dopo la gara di sabato? Ogni partita c’è sempre un episodio di questi, a volte è a favore e a volte è contro. Dobbiamo pensare a giocare e vincere, non sta a noi giudicare"
