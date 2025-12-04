Lazio, Fabiani: 'Basta alimentare le polemiche. Lasciamo spazio al campo'

Fiduciosi sul responso di meta dicembre, che influenzerà il mercato di gennaio? "Sì, sono sempre fiducioso. Ci porremo il problema a mercato aperto. Se ne sono dette di tutti i colori, la realtà dei fatti la sappiamo noi e lavoriamo sotto traccia in comun accordo col Presidente e col Mister".
Stasera arbitra Guida, qualche differenza di designazione rispetto a sabato? "Accettiamo chi viene ad arbitrare. L'errore umano fa parte del gioco. La gestione dei 90' era stata perfetta. Guida, stasera presente, ha una grande esperienza. A volte noi dirigenti dovremmo spegnere le polemiche, piuttosto che alimentarle".
Sul rapporto con Sarri: "Tra noi c'è grande stima e affetto reciproco. Ci fa stare tranquilli avere lui in panchina. I miglioramenti iniziano a vedersi, con lui abbiamo iniziato un progetto di tre anni e noi vogliamo crescere insieme a lui, il nostro 'fabbro' ".
