Mattia Zaccagni, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Lazio, Zaccagni post Milan: "Siamo molto contenti, c'era voglia di riscatto dopo sabato"
COPPA ITALIA
Lazio, Zaccagni post Milan: “Siamo molto contenti, c’era voglia di riscatto dopo sabato”
Mattia Zaccagni, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al 90' di Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026
“Siamo veramente contenti, c’era tanta voglia di riscatto dopo la partita di sabato. Grande partita, abbiamo lavorato di squadra. Anno difficile? Si ma noi siamo compatti, sappiamo come lavorare, il mister ci indicherà la strada e finché staremo insieme le cose andranno meglio”
