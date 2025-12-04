Mattia Zaccagni , giocatore biancoceleste, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Lazio-Milan , partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Siamo veramente contenti, c’era tanta voglia di riscatto dopo la partita di sabato. Grande partita, abbiamo lavorato di squadra. Anno difficile? Si ma noi siamo compatti, sappiamo come lavorare, il mister ci indicherà la strada e finché staremo insieme le cose andranno meglio”