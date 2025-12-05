PIANETAMILAN partite pagelle milan De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema

Milan, Koni De Winter è stato tra i protagonisti negativi della sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue pagelle e l'analisi della sua partita
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Lazio-Milan 1-0, risultato perfettamente opposto rispetto alla vittoria rossonera in Serie A dell'ultima giornata di campionato. I rossoneri perdono ed escono agli ottavi di Coppa Italia. Tanti errori tecnici da parte della squadra di Allegri che soprattutto nel primo tempo non è riuscita a mettere in campo qualità e manovra. Nella seconda parte della partita il Milan è salito, ma non ha creato molto sprecando con Leao e Pulisic le poche occasioni avute. Male la prestazione al centro della difesa di Koni De Winter. Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA

