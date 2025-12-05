Lentini: 'Allegri sta facendo un buon lavoro. Su Modric e Leao...'

Pianeta Milan
Lentini: “Positivo il lavoro di Allegri. Mai notata questa cosa di Modric. Su Leao…”

L'ex centrocampista rossonero Gianluigi Lentini ha parlato del Milan attuale in un'intervista con Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole
L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini è stato intervistato dal noto giornalista di fama rossonera Carlo Pellegatti. Tra i diversi temi della chiacchierata disponibile nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube non poteva mancare la domanda sul Diavolo targato Massimiliano Allegri primo in classifica. Ecco le sue parole, in cui sottolinea anche diversi protagonisti di questo nuovo Milan, tra cui Rafa Leao.

Sul Milan attuale: "Allegri sta facendo un buon lavoro. Nel calcio contano sempre i risultati, se una squadra è in alto in classifica vuole dire che l'allenatore e i giocatori stanno facendo bene. Il Milan attuale mi piace. Mi piacciono tantissimo Saelemaekers e Rabiot, mi hanno impressionato. Se mi rivedo nel belga? Dal punto di vista fisico forse no, ma mi piace molto. Rabiot è molto intelligente, si butta sempre dentro. Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera".

Su Leao: "Se Leao avrebbe potuto giocare nel mio Milan? Un grande giocatore va sempre valutato nella sua epoca. Quest'anno sta facendo bene anche se sta giocando in un ruolo che non amplifica le sue qualità, ma sta facendo più gol. E' meno spettacolare, ma più concreto perché sta segnando di più"

