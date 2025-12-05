Lentini: 'Allegri sta facendo un buon lavoro. Su Modric e Leao...'

L'ex centrocampista rossonero Gianluigi Lentini ha parlato del Milan attuale in un'intervista con Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole
L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini è stato intervistato dal noto giornalista di fama rossonera Carlo Pellegatti. Tra i diversi temi della chiacchierata disponibile nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube non poteva mancare la domanda sul Diavolo targato Massimiliano Allegri primo in classifica. Ecco le sue parole, in cui sottolinea anche diversi protagonisti di questo nuovo Milan, tra cui Rafa Leao.
Gianluigi Lentini sul Milan attuale
Sul Milan attuale: "Allegri sta facendo un buon lavoro. Nel calcio contano sempre i risultati, se una squadra è in alto in classifica vuole dire che l'allenatore e i giocatori stanno facendo bene. Il Milan attuale mi piace. Mi piacciono tantissimo Saelemaekers e Rabiot, mi hanno impressionato. Se mi rivedo nel belga? Dal punto di vista fisico forse no, ma mi piace molto. Rabiot è molto intelligente, si butta sempre dentro. Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera".