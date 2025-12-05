Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Dalmat: “Maignan miglior portiere al mondo. Rabiot? Allegri lo conosce bene. Sullo scudetto…”

INTERVISTE

Dalmat: “Maignan miglior portiere al mondo. Rabiot? Allegri lo conosce bene. Sullo scudetto…”

Dalmat: “Maignan miglior portiere al mondo. Rabiot? Allegri lo conosce bene. Sullo scudetto…” - immagine 1
Stephane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, ha voluto spendere alcune parole sul Milan e sui suoi giocatori: da Maignan a Rabiot...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa sera, in Ligue 1, partirà la 15esima giornata di campionato che vede il Lens comandare la classifica, un club che undecima di anni fa si trovata in un baratro più totale a causa di una grave crisi economica che lo colpì. Il club sogna il campionato, un titolo nazionale che manca da ben 26 anni quando, nel 1999, conquistarono la Supercoppa di Francia con Stephane Dalmat, ex Inter, in rosa.

Proprio l'ex nerazzurro, che ha vestito la casacca nerazzurra nei primi anni 2000, è stato intervistato dai microfoni di TMW.com dove, ha parlato di diversi temi: Milan, Rabiot e lotta scudetto, con un pensiero rivolto alla 'sua' Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Milan, senti Dalmat

—  

Su Maignan e cosa farebbe se fosse in lui in futuro:  "Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. II Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco".

Il vero fattore X in campo è Rabiot: "Sì ma non mi sorprende, conosciamo le sue qualità. Anche al Marsiglia fece molto bene.Ormai è diventato un pilastro della Nazionale francese e lo sta diventando anche del Milan, anche perché Allegri lo conosce benissimo"

LEGGI ANCHE: Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero

Sulla favorita per lo scudetto: "L'inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato"

Leggi anche
Ex Milan Lentini: “Credo di aver lasciato un buon ricordo ai tifosi milanisti. Su Van...
Italia, Gattuso: “Rispetto per tutti, paura di nessuno. Dobbiamo fare di tutto per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA