Milan, senti Dalmat—
Su Maignan e cosa farebbe se fosse in lui in futuro: "Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. II Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco".
Il vero fattore X in campo è Rabiot: "Sì ma non mi sorprende, conosciamo le sue qualità. Anche al Marsiglia fece molto bene.Ormai è diventato un pilastro della Nazionale francese e lo sta diventando anche del Milan, anche perché Allegri lo conosce benissimo"
LEGGI ANCHE: Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero
Sulla favorita per lo scudetto: "L'inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato"
© RIPRODUZIONE RISERVATA