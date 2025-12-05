Milan, Lentini: 'Finale con l'Ajax? Ero in forma, Capello doveva mettermi...'

Le parole dell'ex Milan Gianluigi Lentini sulla finale persa contro l'Ajax, ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti
L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini è stato intervistato da Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Tra i tanti temi trattati non poteva mancare quella maledetta finale di Champions League contro l'Ajax.
Dopo il tragico incidente del '93, Lentini torna in campo verso la fine della stagione 93/94 ma non gioca molte partite, compresa la finale vinta contro il Barcellona 4-0. L'anno successivo torna a fare gol nella fase finale dell'anno, siglando 5 reti nelle 7 partite di campionato prima della finale di Coppa dei Campioni, in cui ci si aspettava Lentini in campo per sostituire Savicevic infortunato. Capello però lo mandò in campo solo negli ultimi 5 minuti di partita, che segnarono la fine col Milan, almeno a livello mentale. Ecco le sue parole a riguardo.