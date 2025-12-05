Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lentini torna sulla finale di Champions persa contro l’Ajax: “Capello doveva mettermi in campo”

INTERVISTE

Lentini torna sulla finale di Champions persa contro l’Ajax: “Capello doveva mettermi in campo”

Milan, Lentini: 'Finale con l'Ajax? Ero in forma, Capello doveva mettermi...'
Le parole dell'ex Milan Gianluigi Lentini sulla finale persa contro l'Ajax, ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti
Redazione

L'ex centrocampista del Milan Gianluigi Lentini è stato intervistato da Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Tra i tanti temi trattati non poteva mancare quella maledetta finale di Champions League contro l'Ajax.

Dopo il tragico incidente del '93, Lentini torna in campo verso la fine della stagione 93/94 ma non gioca molte partite, compresa la finale vinta contro il Barcellona 4-0. L'anno successivo torna a fare gol nella fase finale dell'anno, siglando 5 reti nelle 7 partite di campionato prima della finale di Coppa dei Campioni, in cui ci si aspettava Lentini in campo per sostituire Savicevic infortunato. Capello però lo mandò in campo solo negli ultimi 5 minuti di partita, che segnarono la fine col Milan, almeno a livello mentale. Ecco le sue parole a riguardo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il ritorno del figliol prodigo: Ricci torna a Torino con il Milan

Sulla finale di Champions contro l'Ajax: "Per me Capello doveva mettermi in campo, ero in grande forma in quel momento. Pensavo di giocare sinceramente. Poteva essere la partita della mia svolta, ma è andata male perché abbiamo perso. Da lì in poi mi sono abbattuto ancora di più ed è finita la mia avventura con il Milan perché con la testa non c'ero più. Sono rimasto un altro anno, ho vinto anche lo scudetto, ma non mi sono divertito".

Leggi anche
Ex Milan, Altafini e gli infortuni: “Il fisico si logora, i giocatori non sono fatti di...
Pedullà: “Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo. Allegri non contento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA