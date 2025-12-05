Milan, Lentini: 'Finale con l'Ajax? Ero in forma, Capello doveva mettermi...'

Sulla finale di Champions contro l'Ajax: "Per me Capello doveva mettermi in campo, ero in grande forma in quel momento. Pensavo di giocare sinceramente. Poteva essere la partita della mia svolta, ma è andata male perché abbiamo perso. Da lì in poi mi sono abbattuto ancora di più ed è finita la mia avventura con il Milan perché con la testa non c'ero più. Sono rimasto un altro anno, ho vinto anche lo scudetto, ma non mi sono divertito".