Nella serata di ieri, allo Stadio Olimpico di Roma è andato in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan , partita vinta dai biancocelesti grazie ad un gol di Zaccagni arrivato verso la fine della gara. Emiliano Viviano , ex calciatore di ruolo portiere, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset sull'eliminazione dei rossoneri di Allegri. L'estremo difensore però ha voluto parlare anche di Mike Maignan. Il portiere francese, con l'arrivo di Allegri, è tornato ai vecchi livelli (dopo l'opaca stagione dello scorso anno, decisamente sottotono), sfornando sempre prestazioni di altissimo livello, basti pensare alla parata di sabato su Gila. Ecco, di seguito, le parole di Viviano :

Milan, le parole di Viviano su Maignan

"Maignan ormai è una costante, nelle ultime partite ha tolto diverse castagne dal fuoco. Come si è sbloccata la partita si è aperta, è normale. Credo che questo sia il campionato e la coppa dei portieri come protagonisti".