Milan, a Torino non vinci mai. L’ex granata Ricci: “Proviamo ad invertire questo trend”

Samuele Ricci, centrocampista italiano classe 2001, ha giocato per ben 4 volte Torino-Milan con la maglia granata: lo 'score' è di 3 vittorie e un pareggio. il match di lunedì sera sarà il suo primo con i colori rossoneri. Un trend da invertire
Samuele Ricci, centrocampista passato in estate dal Torino al Milan per 24,5 milioni di euro (bonus inclusi) più il 10% sulla rivendita, sarà con tutta probabilità in campo lunedì sera, alle ore 20:45, per la sfida tra granata e rossoneri allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', per il 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Si tratterà del suo primo Torino-Milan in Piemonte con la maglia rossonera. Ricci, però, ne ha già giocati ben 4 con quella granata e fin qui non ha mai perso. Dopo lo 0-0 del 10 aprile 2022, infatti, sono arrivati il 2-1 del 30 ottobre 2022, poi il 3-1 del 18 maggio 2024 e, infine, il 2-1 del 22 febbraio 2025.

In un'intervista rilasciata questa mattina a 'Tuttosport', a Ricci è stato fatto notare questo particolare. Lui ha ricordato: «È vero, si vinceva sempre. E ora che sono dall’altra parte della barricata, dico che è un motivo in più per provare a invertire questo trend». Anche perché il Diavolo non prende i 3 punti, sotto la Mole granata, dallo 0-7 del 12 maggio 2021. Spetterà al Milan di Massimiliano Allegri riprendere il discorso interrotto con la vittoria.

