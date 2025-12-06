Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Ricci: “San Siro non è uno stadio come gli altri: senti entusiasmo e una forza grandissima”

INTERVISTE

Milan, Ricci: “San Siro non è uno stadio come gli altri: senti entusiasmo e una forza grandissima”

Milan, Ricci: 'San Siro non è uno stadio come gli altri: senti entusiasmo e una forza grandissima'
Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 passato in estate dal Torino al Milan, ha iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente rossonero e con lo stadio di 'San Siro'. Le sue parole in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport'
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, il centrocampista italiano Samuele Ricci, classe 2001, si è trasferito dal Torino al Milan per 24,5 milioni di euro (bonus inclusi) più il 10% di un'eventuale, futura, rivendita in favore del club granata. Dopo aver giocato da titolare quasi tutta la pre-season, Ricci è finito in panchina non appena Luka Modrić si è unito alla squadra rossonera.

Milan, Ricci: "Il pallone a 'San Siro' scotta? Confermo!"

—  

Poi, con il prosieguo della stagione e, in particolare, in seguito all'infortunio di Adrien Rabiot, Ricci ha iniziato a giocare titolare con sempre più frequenza. Non deludendo quasi mai le aspettative e crescendo, nel rendimento, partita dopo partita. Ora Ricci ha iniziato a prendere confidenza, sul serio, con il nuovo ambiente rossonero e con il suo nuovo stadio, 'San Siro'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, attaccante per gennaio cercasi. Ma Allegri e Tare hanno due missioni da portare a termine >>>

Alla domanda rivoltagli, però, stamattina, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Tuttosport', ovvero: 'Ma è vero che il pallone a 'San Siro', più che pesa, scotta?', Ricci ha risposto quanto segue: «Confermo, non è uno stadio come gli altri, ma anche in positivo: quando vai in campo, se c’è entusiasmo, senti una forza grandissima che ti spinge».

Leggi anche
Ricci: “Il Milan stenta contro le medio-piccole? Questione di mentalità: è lo scoglio da...
Milan, a Torino non vinci mai. L’ex granata Ricci: “Proviamo ad invertire questo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA