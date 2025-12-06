Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 passato in estate dal Torino al Milan, ha iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente rossonero e con lo stadio di 'San Siro'. Le sue parole in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport'

Nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, il centrocampista italiano Samuele Ricci , classe 2001 , si è trasferito dal Torino al Milan per 24,5 milioni di euro ( bonus inclusi ) più il 10% di un'eventuale, futura, rivendita in favore del club granata. Dopo aver giocato da titolare quasi tutta la pre-season, Ricci è finito in panchina non appena Luka Modrić si è unito alla squadra rossonera.

Milan, Ricci: "Il pallone a 'San Siro' scotta? Confermo!"

Poi, con il prosieguo della stagione e, in particolare, in seguito all'infortunio di Adrien Rabiot, Ricci ha iniziato a giocare titolare con sempre più frequenza. Non deludendo quasi mai le aspettative e crescendo, nel rendimento, partita dopo partita. Ora Ricci ha iniziato a prendere confidenza, sul serio, con il nuovo ambiente rossonero e con il suo nuovo stadio, 'San Siro'.