Su Allegri che l'ha trasformato da regista in mezzala e quando è scattato questo 'click': «In allenamento quando ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni. Dove mi diverto di più io? A me piace molto stare in regia, ma pure Gennaro Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala».