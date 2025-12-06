Pianeta Milan
Ricci sul suo ruolo preferito: “Mi diverto molto come regista, ma Allegri ci chiede di saperci adattare”

Ai microfoni di 'Tuttosport' il centrocampista del Milan Samuele Ricci rivela il ruolo di centrocampo in cui si diverte di più, svelando un retroscena su Allegri e Gattuso. Ecco le sue parole
Nell'ultima sessione di calciomercato il Milan ha voluto rinforzare il centrocampo. Oltre ai colpi Modric, Rabiot e Jashari a inizio mercato è stato acquistato anche Samuele Ricci dal Torino, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro (bonus compresi). Dopo una pre-season rossonera da protagonista come mediano, l'Azzurro ha giocato praticamente solo da mezzala, al posto dell'infortunato Rabiot.

Ricci spiega qual è il suolo ruolo preferito a centrocampo

Nell'edizione odierna del quotidiano 'Tuttosport' è presente un'intervista esclusiva all'ex centrocampista del Torino Samuele Ricci. Tra i tanti temi affrontati, ecco le sue parole sul ruolo che preferisce a centrocampo, visto che ha prevalentemente giocato da mezzala col Milan, nonostante il suo ruolo al Torino in cabina di regia. Ecco le sue parole in merito.

Su Allegri che l'ha trasformato da regista in mezzala e quando è scattato questo 'click': «In allenamento quando ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni. Dove mi diverto di più io? A me piace molto stare in regia, ma pure Gennaro Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala».

A proposito di Gattuso, e quindi di Nazionale, il centrocampista rossonero ha anche detto la sua sui prossimi mondiali, sbilanciandosi sulla presenza degli Azzurri in Nord America il prossimo giugno: «Prossimi mondiali? Sì, ci andiamo. E non bisogna farsi condizionare da quanto successo in passato».

