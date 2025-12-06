Su Allegri che l'ha trasformato da regista in mezzala e quando è scattato questo 'click': «In allenamento quando ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni. Dove mi diverto di più io? A me piace molto stare in regia, ma pure Gennaro Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala».
A proposito di Gattuso, e quindi di Nazionale, il centrocampista rossonero ha anche detto la sua sui prossimi mondiali, sbilanciandosi sulla presenza degli Azzurri in Nord America il prossimo giugno: «Prossimi mondiali? Sì, ci andiamo. E non bisogna farsi condizionare da quanto successo in passato».
