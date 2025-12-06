Pianeta Milan
Adani rivela: "Da piccolo ero un grande tifoso del Milan. Andavo a scuola con le trecce di Gullit"

Adani svela: 'Tifavo Milan da piccolo. A scuola con le trecce di Gullit'
L'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani ha rivelato un segreto che pochi conoscevano sul suo passato, legato al Milan e al suo idolo d'infanzia Ruud Gullit
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina tra le altre, ha rivelato un retroscena molto particolare legato alla sua giovinezza, che in pochi si aspettavano di sentire. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube 'Viva El Futbol Official', il noto telecronista e opinionista tv intervista il rapper milanese e tifoso del Milan Ernia. Tra i tanti argomenti nella lunga chiacchierata, uno in particolare ha attirato l'attenzione dei due protagonisti.

Raccontando del suo passato, Adani svela di essere stato un grande tifoso rossonero, nonostante negli ultimi anni gli venga sempre più spesso attribuita la fede nerazzurra. Inoltre, ha svelato un particolare che riguarda il suo idolo Ruud Gullit. Di seguito vengono riportate le parole dell'ex difensore al format 'Futbol Confidential'.

"Tutti mi attribuiscono il tifo per l'Inter, invece da piccolo tifavo il Milan grazie a mio papà. Ero talmente rapito dal Milan che andavo a scuola con il cappellino con le trecce di Gullit. Tutti mi davano dello sfigato, per me avere il cappellino di Gullit era identitario" ha raccontato su YouTube Adani.

 

