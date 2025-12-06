Adani svela: 'Tifavo Milan da piccolo. A scuola con le trecce di Gullit'

L'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani ha rivelato un segreto che pochi conoscevano sul suo passato, legato al Milan e al suo idolo d'infanzia Ruud Gullit

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina tra le altre, ha rivelato un retroscena molto particolare legato alla sua giovinezza, che in pochi si aspettavano di sentire. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube 'Viva El Futbol Official', il noto telecronista e opinionista tv intervista il rapper milanese e tifoso del Milan Ernia. Tra i tanti argomenti nella lunga chiacchierata, uno in particolare ha attirato l'attenzione dei due protagonisti.