Niente Milan-Como questo weekend (qui quando si recupererà la partita), ma il Diavolo oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro il Pisa, in programma venerdì 13. Dopo la vittoria contro il Bologna di martedì sera, ricorda 'Tuttosport', Allegri ha concesso ai suoi un po' di riposo, anche se alcuni giocatori rossoneri hanno lavorato. Gli infortunati Gimenez e Saelemaekers e chi non sta meglio ovvero Pulisic (borsite) e Leao (leggera pubalgia) si sono visti a Milanello per svolgere lavori individuali.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Infortuni Milan, verso Pisa Allegri si aspetta di recuperare tre giocatori. Mentre Gimenez …
PISA-MILAN
Infortuni Milan, verso Pisa Allegri si aspetta di recuperare tre giocatori. Mentre Gimenez …
Pisa-Milan, Allegri spererebbe di recuperare alcuni dei suoi infortuni. Gimenez potrebbe essere un jolly di fine stagione per il Diavolo. Ecco i dettagli da 'Tuttosport'
LEGGI ANCHE: Zeroli, cambio radicale tra Monza e Juve Stabia: i numeri parlano chiaro. E il Milan sorride>>>
L'obiettivo di questi giocatori, si legge, è quello di tornare a disposizione del Milan. Allegri confiderebbe di riaverne tre a Pisa ovvero Saelemaekers, Pulisic e Leao. E per il rientro di Santiago Gimenez? Secondo il quotidiano il messicano dovrebbe rientrare verso seconda metà di marzo. Ieri l'ex Feyenoord ha postato sui social un messaggio molto chiaro verso il suo futuro (ecco di che si tratta). Gimenez potrebbe essere un jolly per la parte finale della stagione rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA