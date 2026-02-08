Niente Milan-Como questo weekend (qui quando si recupererà la partita), ma il Diavolo oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro il Pisa, in programma venerdì 13. Dopo la vittoria contro il Bologna di martedì sera, ricorda 'Tuttosport', Allegri ha concesso ai suoi un po' di riposo, anche se alcuni giocatori rossoneri hanno lavorato. Gli infortunati Gimenez e Saelemaekers e chi non sta meglio ovvero Pulisic (borsite) e Leao (leggera pubalgia) si sono visti a Milanello per svolgere lavori individuali.