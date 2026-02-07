Gimenez, si avvicina il rientro: sui social tutto il suo amore per il Milan

L'attaccante rossonero Santiago Gimenez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui dichiara tutto il suo amore per il Milan
Il Milan è pronto a riabbracciare uno dei suoi attaccanti. Santiago Gimenez è sempre più vicino al rientro e il messicano non vede l'ora di tornare in campo e di tornare a sentire il calore del pubblico di 'San Siro'. Nelle ultime ore, l'attaccante ex Feyenoord ha postato sul proprio profilo Instagram un post con diverse foto, tra cui alcune del tifo rossonero. La didascalia è chiara: "Te extraño… pero ya casi", ovvero "Mi manchi... ma ci siamo quasi". Il tutto accompagnato da due cuori rossoneri.
Con queste parole, Gimenez ha voluto annunciare che manca sempre meno al suo ritorno in campo con la maglia del Milan. Come noto, il 'Bebote' è infortunato da diverso tempo. Precisamente da Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025, partita in cui venne sostituito da Massimiliano Allegri per un fastidio alla caviglia.