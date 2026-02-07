Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, si avvicina il rientro di Gimenez: il messicano sui social mostra il suo amore per i colori rossoneri

MILAN SUI SOCIAL

Milan, si avvicina il rientro di Gimenez: il messicano sui social mostra il suo amore per i colori rossoneri

Gimenez, si avvicina il rientro: sui social tutto il suo amore per il Milan
L'attaccante rossonero Santiago Gimenez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui dichiara tutto il suo amore per il Milan
Redazione

Il Milan è pronto a riabbracciare uno dei suoi attaccanti. Santiago Gimenez è sempre più vicino al rientro e il messicano non vede l'ora di tornare in campo e di tornare a sentire il calore del pubblico di 'San Siro'. Nelle ultime ore, l'attaccante ex Feyenoord ha postato sul proprio profilo Instagram un post con diverse foto, tra cui alcune del tifo rossonero. La didascalia è chiara: "Te extraño… pero ya casi", ovvero "Mi manchi... ma ci siamo quasi". Il tutto accompagnato da due cuori rossoneri.

Con queste parole, Gimenez ha voluto annunciare che manca sempre meno al suo ritorno in campo con la maglia del Milan. Come noto, il 'Bebote' è infortunato da diverso tempo. Precisamente da Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025, partita in cui venne sostituito da Massimiliano Allegri per un fastidio alla caviglia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan, subito problemi per Cissè: sostituito in Catanzaro-Reggiana per infortunio

Questo problema è continuato nel tempo, tanto da portare la punta messicana a scegliere la via dell'intervento chirurgico per lasciare definitivamente alle spalle il problema alla caviglia. Per questo segmento finale di stagione, con la mente più libera e una caviglia sana, Santi Gimenez può rivelarsi il vero acquisto del Milan di Massimiliano Allegri. Il 'Bebote' è pronto a tornare e i tifosi lo aspettano.

Leggi anche
Il Milan ricorda Cesare Maldini: il post social
Bologna-Milan, colpo di tacco di Estupinan. Allegri impazzisce in panchina: ecco cosa ha detto

© RIPRODUZIONE RISERVATA