Gimenez, si avvicina il rientro: sui social tutto il suo amore per il Milan

Il Milan è pronto a riabbracciare uno dei suoi attaccanti. Santiago Gimenez è sempre più vicino al rientro e il messicano non vede l'ora di tornare in campo e di tornare a sentire il calore del pubblico di 'San Siro'. Nelle ultime ore, l'attaccante ex Feyenoord ha postato sul proprio profilo Instagram un post con diverse foto, tra cui alcune del tifo rossonero. La didascalia è chiara: "Te extraño… pero ya casi", ovvero "Mi manchi... ma ci siamo quasi". Il tutto accompagnato da due cuori rossoneri.