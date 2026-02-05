In occasione del suo compleanno, il Milan ha voluto ricordare sui propri canali social Cesare Maldini, leggenda rossonera e primo calciatore della dinastia che ha visto 3 generazioni vestire la casacca del diavolo: Prima Cesare, poi Paolo e infine Daniel. Una breve ma sentita didascalia: "Ricordando uno dei veri grandi del Milan"
Il Milan ricorda Cesare Maldini: il post social
Milan, in ricordo di Cesare Maldini—
Una vera e propria bandiera rossonera. Da giocatore, Cesare Maldini ha disputato più di 400 incontri, molti dei quali con la fascia di capitano al braccio (cosa ereditata poi anni e anni dopo da suo figlio Paolo). Dopo ben 12 lunghi anni passati in rossonero, Maldini chiude la carriera, nel 1967, al Torino, per poi far ritorno al Milan in altre vesti nello stesso anno: prima come collaboratore tecnico, poi come vice allenatore ed infine come allenatore, dal 1974 al 1976.
In rossonero, da giocatore Maldini vinse:
Mentre, da allenatore conquistò:
