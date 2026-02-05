In occasione del suo compleanno, il Milan ha voluto ricordare sui propri canali social Cesare Maldini, leggenda rossonera e primo calciatore della dinastia che ha visto 3 generazioni vestire la casacca del diavolo: Prima Cesare, poi Paolo e infine Daniel. Una breve ma sentita didascalia: "Ricordando uno dei veri grandi del Milan"