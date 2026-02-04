Rafael Leao è ancora alle prese con il fastidio all'adduttore con cui convive da un paio di mesi. Contro il Bologna è rimasto in panchina per 90 minuti, Allegri ha preferito non rischiare. Anche grazie a un risultato praticamente mai in discussione. "Leao lo stiamo gestendo per la situazione dell'adduttore, non è al massimo, ma domani sarà a disposizione", aveva dichiarato l'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall'Ara. Assente in campo, Leao ha comunque lasciato il segno sui social, commentando una giocata di Nkunku.
Milan, Leao commenta la magia di Nkunku: il video fa il giro del social ‘X’
Ancora ai box per il fastidio all’adduttore, Rafael Leao si prende la scena sui social commentando la giocata di Nkunku, diventata virale tra i tifosi rossoneri
Milan, la reazione di Leao al tunnel di Nkunku—
Nkunku, dopo le continue voci di mercato degli ultimi giorni, si è reso protagonista di un'ottima prova, impreziosita dal rigore prima procurato e poi trasformato. È il minuto 35 quando il francese lascia sul posto Zortea con un tunnel di suola nello stretto, facendo saltare dal divano i tifosi rossoneri. Anche Leao è rimasto impressionato dal gesto tecnico: il portoghese ha condiviso su X il video della giocata, accompagnandolo con l’iconica emoji del surfista, a testimonianza della stima per il compagno e del clima positivo all’interno dello spogliatoio rossonero.
