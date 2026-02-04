Rafael Leao è ancora alle prese con il fastidio all'adduttore con cui convive da un paio di mesi. Contro il Bologna è rimasto in panchina per 90 minuti, Allegri ha preferito non rischiare. Anche grazie a un risultato praticamente mai in discussione. "Leao lo stiamo gestendo per la situazione dell'adduttore, non è al massimo, ma domani sarà a disposizione", aveva dichiarato l'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall'Ara. Assente in campo, Leao ha comunque lasciato il segno sui social, commentando una giocata di Nkunku.