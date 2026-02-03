Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri dopo Bologna: “22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti …”

BOLOGNA-MILAN

Milan, Allegri dopo Bologna: “22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Una partita in controllo: "Ma in controllo gli ultimi dieci minuti. Le partite sono sempre aperte, i ragazzi sono stati bravi. Importante arrivare a 50 punti prima della sosta. Ora dobbiamo recuperare i giocatori che non stanno bene".

LEGGI ANCHE

Come si prepara Pisa-Milan tra dieci giorni: "Domani allenamento poi tre giorni liberi e domenica si riprende verso Pisa. Prima del rush finale di campionato importante riavere tutti a disposizione".

Cosa si porta a casa: "Il fatto che la squadra è stata molto seria. Tutti quelli che hanno giocato. In questa stagione giocando meno qualcuno è sacrificato. In fondo dobbiamo arrivarci insieme. L'anno prossimo dobbiamo per forza giocare la Champions e questo ci consentirà di fare giocare più giocatori".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulla squadra a cui puntava: "C'è molto da migliorare sulla gestione del pallone, la velocità. Tanti stanno crescendo. 22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti non bastano per niente. Pensare a riposare e poi alle partite future che sono quelle che contano".

Leggi anche
Milan, Allegri post Bologna: “Oggi c’era da fare una partita serissima. Dietro si sono...
Milan, Nkunku al termine della partita con il Bologna: “Felice di essere qui e giocare per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA