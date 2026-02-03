Come si prepara Pisa-Milan tra dieci giorni: "Domani allenamento poi tre giorni liberi e domenica si riprende verso Pisa. Prima del rush finale di campionato importante riavere tutti a disposizione".
Cosa si porta a casa: "Il fatto che la squadra è stata molto seria. Tutti quelli che hanno giocato. In questa stagione giocando meno qualcuno è sacrificato. In fondo dobbiamo arrivarci insieme. L'anno prossimo dobbiamo per forza giocare la Champions e questo ci consentirà di fare giocare più giocatori".
Sulla squadra a cui puntava: "C'è molto da migliorare sulla gestione del pallone, la velocità. Tanti stanno crescendo. 22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti non bastano per niente. Pensare a riposare e poi alle partite future che sono quelle che contano".
