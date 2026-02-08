Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter a Sassuolo per il più 8”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 8 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Olimpiadi: comincio da 3. La Viola si illude, il Toro rimonta. Napoli pazzesco. Inter a Sassuolo per il più 8. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA