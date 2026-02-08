'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei movimenti di mercato chiusi dal Milan sia in estate che a gennaio. Secondo la rosea grazie agli ultimi arrivi la squadra avrebbe cambiato marcia con gli investimenti che avrebbero ripagato in punti e fiducia. Per il quotidiano grande merito va a Massimiliano Allegri che avrebbe massimizzato il materiale a sua disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati direttamente dal mercato: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug.