Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare

Il mercato del Milan ora starebbe ripagando: impatto importante dei nuovi arrivi in casa rossonera. Ecco l'analisi di Nkunku da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei movimenti di mercato chiusi dal Milan sia in estate che a gennaio. Secondo la rosea grazie agli ultimi arrivi la squadra avrebbe cambiato marcia con gli investimenti che avrebbero ripagato in punti e fiducia. Per il quotidiano grande merito va a Massimiliano Allegri che avrebbe massimizzato il materiale a sua disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati direttamente dal mercato: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug.

Il quotidiano passa all'analisi dei singoli: la crescita di Nkunku, si legge, è merito dell'insistenza di Allegri. Cinque gol nelle ultime sei partite, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League. Le sue reti hanno portato punti importanti e non è un dato da sottovalutare che sia molto efficace dal dischetto anzi. Secondo la rosea, ora, l'investimento da 37 milioni al Chelsea sarebbe ripagato.

