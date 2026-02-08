'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei movimenti di mercato chiusi dal Milan sia in estate che a gennaio. Secondo la rosea grazie agli ultimi arrivi la squadra avrebbe cambiato marcia con gli investimenti che avrebbero ripagato in punti e fiducia. Per il quotidiano grande merito va a Massimiliano Allegri che avrebbe massimizzato il materiale a sua disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati direttamente dal mercato: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug.
Il mercato del Milan ora starebbe ripagando: impatto importante dei nuovi arrivi in casa rossonera. Ecco l'analisi di Nkunku da 'La Gazzetta dello Sport'
Il quotidiano passa all'analisi dei singoli: la crescita di Nkunku, si legge, è merito dell'insistenza di Allegri. Cinque gol nelle ultime sei partite, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League. Le sue reti hanno portato punti importanti e non è un dato da sottovalutare che sia molto efficace dal dischetto anzi. Secondo la rosea, ora, l'investimento da 37 milioni al Chelsea sarebbe ripagato.
