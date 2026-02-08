Pisa-Milan, Massimiliano Allegri spera di recuperare tutti i giocatori che non ha avuto a disposizione contro il Bologna: Saelemaekers e Pulisic lavorano. Le ultime novità

Emiliano Guadagnoli Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 08:43)

A causa delle inaugurazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina (con San Siro occupato) la partita tra Milan e Como non si giocherà in questo weekend con i rossoneri che si prenderanno una settimana di pausa. Il Diavolo, dopo la vittoria dello scorso martedì, tornerà in campo questo venerdì in casa del Pisa. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' l'obiettivo di Allegri era recuperare tutti i giocatori (escluso Gimenez alle prese con il post operatorio alla caviglia). Continua il lavoro personalizzato di Saelemaekers e Pulisic: obiettivo essere a disposizione per la ripresa del campionato.

Secondo la rosea un traguardo importante per il Milan sarebbe riaverli in gruppo a metà settimana: la speranza sarebbe quella di recuperare entrambi. Non solo i due esterni: ieri a Milanello era presente anche Fullkrug, alle prese con una infrazione a una falange di un dito del piede. Anche Leao non è al meglio per l'infiammazione all’adduttore. Ieri, sottolinea il quotidiano, si sarebbe allenato a casa da solo.