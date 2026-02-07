Il Milan ha vinto convincendo contro il Bologna: un 3-0 secco in casa della squadra di Vincenzo Italiano che sta anche corto ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Diavolo tornerà a lavoro nelle prossime ore in vista della partita contro il Pisa. Il Milan deve ancora recuperare alcuni giocatori molto importanti per la squadra.
PISA-MILAN
Verso Pisa-Milan, Pulisic lavora a Milanello: il suo infortunio …
Pulisic a lavoro per recuperare dal suo infortunio. L'attaccante del Milan cerca di recuperare per la trasferta contro il Pisa. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' dopo la vittoria di martedì sera contro il Bologna, per il Milan tre giorni di riposo, ma Milanello resta aperto per i giocatori che stanno recuperando da un infortunio. Pulisic non ha giocato contro i rossoblù a causa di una fastidiosa borsite all’altezza dell’ileopsoas. Il Milan sta gestendo l'attaccante da inizio 2026. Lo statunitense starebbe lovorando sodo e da solo per tornare disponibile per la partita di venerdì 13 febbraio contro il Pisa. A Milanello nella giornata di ieri era presente anche Saelemaekers: anche il belga resta in dubbio per la prossima sfida di campionato dei rossoneri.
