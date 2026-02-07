Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: “Olimpiadi, una lezione di stile”
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: una lezione di stile. Chivu, c'è il rinnovo con l'Inter. Napoli, Conte riparte con Vergara. Viola, Paratici spinge Kean. Roma per Totti un ruolo da DT. Juve, il saldo del gol è in rosso. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
