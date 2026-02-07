PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Olimpiadi, sogno d’oro”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Olimpiadi, sogno d’oro”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Olimpiadi, sogno d'oro'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 7 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: sogno d'oro. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Il marchio di Allegri sul Milan 2025-2026: la difesa è tra le meno battute in Serie A
Nkunku, finalmente l’investimento inizia a ripagare il Milan: 5 gol in 6 partite e non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA