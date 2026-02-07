BARTESAGHI

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il debutto tra i grandi del giovane Bartesaghi risale al settembre 2023, quando al Milan ancora sedeva Stefano Pioli. Sotto la gestione di Fonseca e Conceicao, il giovane ha giocato molto poco (solo 7 incontri tra cui uno da titolare in 38 partite). In questa stagione, invece, le apparizioni sono già 20, 16 delle quali da titolare.

Ha letteralmente preso il posto occupato dagli scorsi anni da Theo Hernandez, panchinando anche Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton proprio per essere il sostituto del terzino francese. Bratesaghi ha sempre fornito grandi prestazioni, segnando anche la sua prima doppietta al Milan nel dicembre 2025 contro il Sassuolo, guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale U21, ma non è tutto. Il giovane rossonero è attentamente osservato da Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

DE WINTER

De Winter, invece, Massimiliano Allegri lo conosceva bene. Il difensore belga era alla Juventus nel 2021-2022 e, l'allenatore livornese lo aveva schierato due volte in Champions contro il Chelsea e Malmoe, in quest'ultima addirittura da titolare. La stagione successiva, invece, il giovane fu mandato in prestito all'empoli per poi passare al Genoa e, infine, ritrovarsi al Milan dopo la cessione di Malick Thiaw.

Le difficoltà ci sono state, ma Allegri non ha mai perso la fiducia nel ragazzo e, dopo alcuni errori, il belga è diventato titolare in ben 7 volte nelle ultime 8 gare di campionato, diventando quasi un punto fermo.

ATHEKAME

Per ultimo rimane l'esterno dello Young Boys: Zachary Athekame, arrivato al Milan in estate. Il giovane, nella sua ultima apparizione contro il Bologna, è stato uno dei migliori. In rossonero ha segnato anche un gol, quello del pareggio contro il Pisa (gara finita 2-2).