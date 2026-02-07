Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Allegri punta sui giovani: dalla certezza Bartesaghi alla sorpresa Athekame

RASSEGNA STAMPA

Milan, Allegri punta sui giovani: dalla certezza Bartesaghi alla sorpresa Athekame

Milan, Allegri punta sui giovani: dalla certezza Bartesaghi alla sorpresa Athekame
C'è un lungo filo che attraversa l'intera carriera calcistica di Massimiliano Allegri: la fiducia nei giovani: il Milan riparte da...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

C'è un lungo filo che attraversa l'intera carriera calcistica di Massimiliano Allegri: la fiducia nei giovani. Non è legata ad alcuni episodi sporadici, ma è ormai una certezza. non esiste una stagione in cui il tecnico livornese non abbia scommesso su un giovane 'sconosciuto' nel mondo dei grandi alla quale ha permesso di iniziare la sua carriera in Serie A. Basta pensare ad Astori e Nainggolan, oppure a Kean, Soulè e Miretti.

Fiducia ai giovani

—  

Anche quest'anno si è ripresentata la stessa storia: fiducia a Davide Bartesaghi, che è diventato un vero e proprio punto fermo dell'undici titolare del Milan. Spazio anche al Zachary Athekame e a Koni De Winter che, dopo una brutta prestazione contro il Napoli in Supercoppa, è riuscito a riprendersi guadagnando la fiducia di Max. Uno dei prossimi potrebbe essere proprio David Odogu.

LEGGI ANCHE

BARTESAGHI

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il debutto tra i grandi del giovane Bartesaghi risale al settembre 2023, quando al Milan ancora sedeva Stefano Pioli. Sotto la gestione di Fonseca e Conceicao, il giovane ha giocato molto poco (solo 7 incontri tra cui uno da titolare in 38 partite). In questa stagione, invece, le apparizioni sono già 20, 16 delle quali da titolare.

Ha letteralmente preso il posto occupato dagli scorsi anni da Theo Hernandez, panchinando anche Pervis Estupinan, acquistato dal Brighton proprio per essere il sostituto del terzino francese. Bratesaghi ha sempre fornito grandi prestazioni, segnando anche la sua prima doppietta al Milan nel dicembre 2025 contro il Sassuolo, guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale U21, ma non è tutto. Il giovane rossonero è attentamente osservato da Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

DE WINTER

De Winter, invece, Massimiliano Allegri lo conosceva bene. Il difensore belga era alla Juventus nel 2021-2022 e, l'allenatore livornese lo aveva schierato due volte in Champions contro il Chelsea e Malmoe, in quest'ultima addirittura da titolare. La stagione successiva, invece, il giovane fu mandato in prestito all'empoli per poi passare al Genoa e, infine, ritrovarsi al Milan dopo la cessione di Malick Thiaw.

Le difficoltà ci sono state, ma Allegri non ha mai perso la fiducia nel ragazzo e, dopo alcuni errori, il belga è diventato titolare in ben 7 volte nelle ultime 8 gare di campionato, diventando quasi un punto fermo.

LEGGI ANCHE: Primavera 1, Milan-Lazio: malissimo Colombo e Lontani. Spicca Tartaglia, le pagelle

ATHEKAME

Per ultimo rimane l'esterno dello Young Boys: Zachary Athekame, arrivato al Milan in estate. Il giovane, nella sua ultima apparizione contro il Bologna, è stato uno dei migliori. In rossonero ha segnato anche un gol, quello del pareggio contro il Pisa (gara finita 2-2).

Leggi anche
Allegri sistema il Milan: difesa rinata e numeri da scudetto
Milan, il riscatto del mercato: Nkunku guida tutti. Ecco i numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA