Magic Mike Maignan, fresco di rinnovo, è ritornato ad essere il portiere che avevamo visto durante l'anno dello scudetto, quando vinse il titolo di miglior portiere della Serie A. Gabbia è diventato un vero e proprio leader. Tomori, che sembrava quello più distratto, è tornato ad essere quello di un tempo: attento e puntuale sugli interventi, senza perdersi nessun uomo in marcatura. Pavlovic, invece, è cresciuto tantissimo tatticamente, con Massimiliano Allegri che lo sta utilizzando come 'braccetto'.
Se tutto questo non basta, ci sono anche i numeri che testimoniano la grande crescita della difesa rossonera. La media reti incassate dal Milan a partita è scesa a 0.74 contro 1.15 delle gettoni precedenti. Il Milan attuale, infatti, concede molti meno tiri in porta agli avversari (3.43 contro 3.76).
Parlando di Maignan, il portiere nella stagione 24-25 aveva una media di parate pari al 2.68, salita quest'anno a 2.86. Ma ci sono ben altre 3 statistiche da tenere in considerazione. I clean-sheets sono già 9 contro i 12 totali della scorsa stagione, mentre i gol presi con tiri da fuori area sono 0.
L'ultimo dato, quello più clamoroso, riguarda proprio i 'gol evitati' (si basa sul rapporto tra gol incassati e gol previsti in base alla qualità dei tiri): -3.41, ad oggi diventa +9.43. Statistica davvero impressionante
© RIPRODUZIONE RISERVATA