Allegri sistema il Milan: difesa rinata e numeri da scudetto

Per anni il Milan aveva costruito le proprie fortune dalla difesa, ritornata ora al centro del progetto: i numeri clamorosi con Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Per anni il Milan aveva costruito le proprie fortune dalla difesa. Basti ripensare all'anno dello scudetto: con Stefano Pioli alla guida, i rossoneri hanno vinto il tricolore con la miglior difesa del campionato, con 31 gol incassati in 38 giornate, proprio come il primo Napoli di Spalletti. Il diavolo, per ben tre anni aveva una difesa di ferro, che poi è andata a sgretolarsi con il passare del tempo.

Milan, numeri clamorosi con Allegri

Come riferito da Tuttosport, nelle stagioni 22-23, 23-24, 24-25, il Milan ha giocato 114 incontri di Serie A subendo ben 131 reti, ovvero 1.15 di media a match, davvero una valanga.  Tutto però è cambiato con l'arrivo di Massimiliano Allegri, la cui fase difensiva è ritornata ad essere il 'fulcro' del progetto tecnico. Tomori, Gabbia e Pavlovic (oltre a Mike Maignan), son stati tutti gestiti da Fonseca e Conceicao, ma il loro rendimento è totalmente cambiato in meglio.

Magic Mike Maignan, fresco di rinnovo, è ritornato ad essere il portiere che avevamo visto durante l'anno dello scudetto, quando vinse il titolo di miglior portiere della Serie A. Gabbia è diventato un vero e proprio leader. Tomori, che sembrava quello più distratto, è tornato ad essere quello di un tempo: attento e puntuale sugli interventi, senza perdersi nessun uomo in marcatura. Pavlovic, invece, è cresciuto tantissimo tatticamente, con Massimiliano Allegri che lo sta utilizzando come 'braccetto'.

Se tutto questo non basta, ci sono anche i numeri che testimoniano la grande crescita della difesa rossonera. La media reti incassate dal Milan a partita è scesa a 0.74 contro 1.15 delle gettoni precedenti. Il Milan attuale, infatti, concede molti meno tiri in porta agli avversari (3.43 contro 3.76).

Parlando di Maignan, il portiere nella stagione 24-25 aveva una media di parate pari al 2.68, salita quest'anno a 2.86. Ma ci sono ben altre 3 statistiche da tenere in considerazione. I clean-sheets sono già 9 contro i 12 totali della scorsa stagione, mentre i gol presi con tiri da fuori area sono 0.

L'ultimo dato, quello più clamoroso, riguarda proprio i 'gol evitati' (si basa sul rapporto tra gol incassati e gol previsti in base alla qualità dei tiri): -3.41, ad oggi diventa +9.43. Statistica davvero impressionante

