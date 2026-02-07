Magic Mike Maignan, fresco di rinnovo, è ritornato ad essere il portiere che avevamo visto durante l'anno dello scudetto, quando vinse il titolo di miglior portiere della Serie A. Gabbia è diventato un vero e proprio leader. Tomori, che sembrava quello più distratto, è tornato ad essere quello di un tempo: attento e puntuale sugli interventi, senza perdersi nessun uomo in marcatura. Pavlovic, invece, è cresciuto tantissimo tatticamente, con Massimiliano Allegri che lo sta utilizzando come 'braccetto'.