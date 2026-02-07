Il mercato estivo del Milan ha cambiato passo nell'ultimo periodo: lo sottolinea Gazzetta.it secondo la quale il lavoro della dirigenza rossonera sarebbe stato riabilitato nel mese di gennaio, dove gli arrivi estivi hanno dato un contributo molto importante alla squadra di Massimiliano Allegri. La rosea parla dei gol segnati dal Milan : otto degli ultimi nove portano la firma di calciatori arrivati nelle scorse sessioni di calciomercato (estive e invernali). Tre reti di Nkunku , tre reti di Rabiot , una a testa Füllkrug e De Winter.

Il quotidiano si concentra su Nkunku, che il Milan ha pagato al Chelsea circa 37 milioni di euro più bonus per il francese. Arrivato indietro dal punto di vista fisico, ha segnato il suo primo gol in rossonero a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. Poi si è fermato: zero con nelle prime undici presenze in Serie A. La doppietta a fine dicembre contro il Verona lo ha sbloccato. Nelle ultime 6 partite giocate, infatti, ha segnato cinque reti: due gol all'Hellas, uno con Fiorentina, Como e Bologna. Secondo Gazzetta.it il grande sponsor di Nkunku sarebbe il DS del Milan Tare.