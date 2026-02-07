Il destino, però, aveva in programma qualcosa di diverso. Una volta rientrato Leao, a farsi male è stato proprio Christian Pulisic (durante una partita amichevole con la sua nazionale). La prima vera e propria occasione per vederli giocare assieme è stato il derby del 23 novembre, terminato 1-0 a favore dei rossoneri con un gol proprio di Christian Pulisic, avviato da un contropiede clamoroso del portoghese. Leao e Pulisic titolari assieme, però, appariranno soltanto per un'altra volta: 1-1 tra Milan e Genoa dell'8 gennaio.

Quando i due hanno giocato insieme, hanno dato il massimo, ma il problema principale rimane per Allegri: il tecnico livornese li ha potuti sfruttare veramente poco. Nell'ultimo mese infatti, Nkunku e Niclas Fullkrug hanno aiutato molto alla squadra: 5 gol in sei partite per l'attaccante francese, una per il tedesco arrivato dal West Ham. Nella settimana che manca alla sfida contro il Pisa, lo staff rossonero proverà a far riprendere il numero 10 e 11: il portoghese è alle prese con un principio di pubalgia, mentre l'americano ha rimediato una borsite all’altezza dell’ileopsoas.

La coppia d'attacco che scenderà in campo contro il Pisa, dunque, è ancora in centra. Da una parte troviamo un Nkunku in ottima forma, e sembrerebbe essere in vantaggio rispetto ai compagni. Leao sembrerebbe essere quello più idoneo per fargli compagnia, nonostante l'ottima prestazione fornita a Bologna di Loftus-Cheek. Parlando di posizioni, il rendimento del portoghese da punta centrale è sotto controllo. Il numero 10, infatti, sta aumentando la media realizzativa e, da quanto filtra, si continuerà con questa idea.