Milan, Leao e Pulisic frenati dalla sfortuna: la coppia d’oro bloccata dagli stop

Leao e Pulisic dovevano essere la coppia offensiva di riferimento del Milan di Allegri, ma il destino li ha separati: tra infortuni e...
Alessia Scataglini
Durante l'estate, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri aveva individuato in Rafael Leao e Christian Pulisic la coppia offensiva di riferimento dei rossoneri. Le amichevoli, infatti, avevano avuto riscontri positivi, con l'americano usato da sottopunta (pronto a creare) e il portoghese pronto a colpire in campo aperto. In campionato, però, i segnali son stati differenti, non per l'intesa tra i due giocatori (un po' da rivedere) ma per la continuità, che è venuta un po' a mancare.

Milan, la coppia 'fantasma': Leao e Pulisic

Come riferito dal Corriere dello Sport, il primo a farsi male è stato proprio Rafael Leao: il portoghese si è infortunato durante la sfida contro il Bari in Coppa Italia ad agosto. Subito dopo il gol del vantaggio, il numero 10 rossonero ha accusato un dolore muscolare al 15esimo minuto di gioco, infortunio che gli costò ben 40 giorni di stop, tornando poco prima della sosta di ottobre.

Il destino, però, aveva in programma qualcosa di diverso. Una volta rientrato Leao, a farsi male è stato proprio Christian Pulisic (durante una partita amichevole con la sua nazionale). La prima vera e propria occasione per vederli giocare assieme è stato il derby del 23 novembre, terminato 1-0 a favore dei rossoneri con un gol proprio di Christian Pulisic, avviato da un contropiede clamoroso del portoghese. Leao e Pulisic titolari assieme, però, appariranno soltanto per un'altra volta: 1-1 tra Milan e Genoa dell'8 gennaio.

Quando i due hanno giocato insieme, hanno dato il massimo, ma il problema principale rimane per Allegri: il tecnico livornese li ha potuti sfruttare veramente poco. Nell'ultimo mese infatti, Nkunku e Niclas Fullkrug hanno aiutato molto alla squadra: 5 gol in sei partite per l'attaccante francese, una per il tedesco arrivato dal West Ham. Nella settimana che manca alla sfida contro il Pisa, lo staff rossonero proverà a far riprendere il numero 10 e 11: il portoghese è alle prese con un principio di pubalgia, mentre l'americano ha rimediato una borsite all’altezza dell’ileopsoas.

La coppia d'attacco che scenderà in campo contro il Pisa, dunque, è ancora in centra. Da una parte troviamo un Nkunku in ottima forma, e sembrerebbe essere in vantaggio rispetto ai compagni. Leao sembrerebbe essere quello più idoneo per fargli compagnia, nonostante l'ottima prestazione fornita a Bologna di Loftus-Cheek. Parlando di posizioni, il rendimento del portoghese da punta centrale è sotto controllo. Il numero 10, infatti, sta aumentando la media realizzativa e, da quanto filtra, si continuerà con questa idea.

