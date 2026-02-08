PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter anti trappola”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 8 febbraio 2026.
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 8 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi invernali: "Mamma che Italia". Napoli che forza. Inter anti trappola. Yildiz rinnova. Pari tra Torino e Fiorentina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

