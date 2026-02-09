Calciomercato Milan, futuro in prestito per il giovane Emanuele Sala?

Uno dei giocatori più interessanti del Milan Futuro è senz'altro il centrocampista Emanuele Sala. Il centrocampista classe 2007 ha al momento 16 presenze in Serie D con 3 gol. Di recente ha anche rinnovato il suo contratto con i rossoneri, ma il club potrebbe pensare a un'altra strategia per la sua crescita in vista della prossima stagione. Come fatto con Comotto e Camarda, infatti, il Milan potrebbe prestare altrove anche Sala. Ecco le ultime novità da Tuttomercatoweb.