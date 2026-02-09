Calciomercato Milan, futuro in prestito per il giovane Emanuele Sala?

Uno dei giocatori più interessanti del Milan Futuro è senz'altro il centrocampista Emanuele Sala. Il centrocampista classe 2007 ha al momento 16 presenze in Serie D con 3 gol. Di recente ha anche rinnovato il suo contratto con i rossoneri, ma il club potrebbe pensare a un'altra strategia per la sua crescita in vista della prossima stagione. Come fatto con Comotto e Camarda, infatti, il Milan potrebbe prestare altrove anche Sala. Ecco le ultime novità da Tuttomercatoweb.
Reggiana e Virtus Entella avrebbe chiesto informazioni al Milan in vista della prossima stagione, per un possibile prestito. Stesso discorso per il Benevento, soprattutto in caso di promozione in Serie B. Vedremo cosa farà il Milan con Emanuele Sala, se lasciarlo con il Milan Futuro o se mandarlo in prestito per crescere ancora più velocemente. Sicuramente Sala ha tutte le qualità per poter diventare un buonissimo giocatore in futuro anche per la prima squadra rossonera.
