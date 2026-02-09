Pianeta Milan
Milan, Modric: non solo classe e qualità. C’è un dato che sorprende davvero

Milan, Modric è stato un grande colpo di mercato per i rossoneri. Il croato è decisivo anche in difesa per la squadra di Allegri. I dati sorprendono. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Modric è stato uno dei colpi più importanti della scorsa sessione di calciomercato per i rossoneri. Arrivato a parametro zero dal Real Madrid, il croato si è da subito imposto non solo come titolare, ma come uno dei perni del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Se sul futuro ci sono ancora incognite (la decisione spetta al giocatore stesso) sul presente non ci sono dubbi. L'impatto di Modric sul campionato italiano è stato sorprendente. Non per quanto riguarda visione di gioco e classe, quelle sono indiscutibile, ma sotto il punto di vista atletico e fisico. C'è un lato del gioco di Modric che sorprende sempre di più, considerando anche l'età (ricordiamo che il croato è un classe 1985).

Milan, Modric: il dato sui palloni recuperati impressiona

Noi di PianetaMilan abbiamo voluto analizzare con più attenzione il dato sui palloni recuperati da Modric in stagione. Ecco i dati grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore'.

22 partite giocate in Serie A da Luka Modric, con un gol e 3 assist. E' secondo per palloni recuperati (a quota 121). Secondo anche per la media a partita (5,5). Secondo per passaggi lunghi di media e terzo per palloni intercettati di media a partita. Questi dati sono di fatti fermi a Bologna-Milan, visto che i rossoneri recupereranno a fine febbraio la partita contro il Como. Classifica che conta i centrocampisti difensivi del campionato di Serie A con almeno il 50% delle partite giocate.

Fa davvero impressione che un giocatore dell'età di Modric sia secondo per palloni recuperati e nella top 3 in tutte le altre categorie citate. Spesso è un fattore che ci dimentichiamo, ma il croato sta giocando un ruolo determinante per la fase difensiva del Milan. Con il suo fiuto per il pallone e la sua abilità nel capire con anticipo dove finirà il pallone, spesso Modric è di fatto un difensore aggiunto per Allegri. A questo si aggiungono le sue innate qualità di creazione di gioco. Un valore inquantificabile per il Milan.

