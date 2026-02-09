22 partite giocate in Serie A da Luka Modric, con un gol e 3 assist. E' secondo per palloni recuperati (a quota 121). Secondo anche per la media a partita (5,5). Secondo per passaggi lunghi di media e terzo per palloni intercettati di media a partita. Questi dati sono di fatti fermi a Bologna-Milan, visto che i rossoneri recupereranno a fine febbraio la partita contro il Como. Classifica che conta i centrocampisti difensivi del campionato di Serie A con almeno il 50% delle partite giocate.
Fa davvero impressione che un giocatore dell'età di Modric sia secondo per palloni recuperati e nella top 3 in tutte le altre categorie citate. Spesso è un fattore che ci dimentichiamo, ma il croato sta giocando un ruolo determinante per la fase difensiva del Milan. Con il suo fiuto per il pallone e la sua abilità nel capire con anticipo dove finirà il pallone, spesso Modric è di fatto un difensore aggiunto per Allegri. A questo si aggiungono le sue innate qualità di creazione di gioco. Un valore inquantificabile per il Milan.
