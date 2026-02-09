Milan, Pellegatti: 'Calendario sfortunato? Per fortuna c'è Allegri'

Carlo Pellegatti ha parlato del rinvio di Milan-Como, di Allegri e della possibilità che la pressione possa aumentare dopo la vittoria dell'Inter
Il Milan ha riposato questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, palcoscenico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il match contro il Como sarà recuperato mercoledì 18 febbraio. Il turno di campionato in corso ha visto l'Inter annientare il Sassuolo per 5-0 e la Juventus pareggiare in casa contro la Lazio. Gli allenamenti a Milanello sono ripresi nella giornata di ieri (8 febbraio), dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. I rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alla 'Cetilar Arena'.
Milan, le parole di Pellegatti sull'importanza di Allegri
—
Carlo Pellegatti ha commentato la 24ª giornata di Serie A sul suo canale YouTube, sottolineando quali ripercussioni potrebbe avere il Milan. Ecco le sue parole: "La Juve ha pareggiato all'ultimo. L'Inter ha vinto in maniera agevole. La Roma gioca stasera e noi non abbiamo giocato. Siamo stati un po' sfortunati che proprio a noi è capitata la partita in casa l'8 febbraio, qualcuno potrebbe dire che ora si può subire la pressione di essere a -8 e di dover a tutti i costi cercare di vincere, però nessuno ha calcolato, di quelli che sperano che si alzi la pressione e che schiacci il Milan, la figura di Massimiliano Allegri".