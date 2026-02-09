Milan, Pellegatti: 'Calendario sfortunato? Per fortuna c'è Allegri'

Il Milan ha riposato questo week-end a causa dell' inagibilità di San Siro , palcoscenico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina . Il match contro il Como sarà recuperato mercoledì 18 febbraio . Il turno di campionato in corso ha visto l'Inter annientare il Sassuolo per 5-0 e la Juventus pareggiare in casa contro la Lazio. Gli allenamenti a Milanello sono ripresi nella giornata di ieri (8 febbraio), dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. I rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa , in programma venerdì 13 febbraio alla 'Cetilar Arena'.

Milan, le parole di Pellegatti sull'importanza di Allegri

Carlo Pellegatti ha commentato la 24ª giornata di Serie A sul suo canale YouTube, sottolineando quali ripercussioni potrebbe avere il Milan. Ecco le sue parole: "La Juve ha pareggiato all'ultimo. L'Inter ha vinto in maniera agevole. La Roma gioca stasera e noi non abbiamo giocato. Siamo stati un po' sfortunati che proprio a noi è capitata la partita in casa l'8 febbraio, qualcuno potrebbe dire che ora si può subire la pressione di essere a -8 e di dover a tutti i costi cercare di vincere, però nessuno ha calcolato, di quelli che sperano che si alzi la pressione e che schiacci il Milan, la figura di Massimiliano Allegri".