Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno saltato Bologna-Milan per acciacchi di vario tipo; ieri si sono allenati a parte a Milanello. Riusciranno a rientrare in occasione della trasferta di venerdì a Pisa? Le ultime news su di loro
Il Milan non ha giocato nell'ultimo weekend di Serie A (la partita interna contro il Como si recupererà mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45) e, pertanto, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori. Alcuni di loro, però, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, hanno comunque lavorato nel centro sportivo rossonero di Milanello per cercare di smaltire infortuni e acciacchi di vario tipo.

Milan, difficile il rientro di Saelemaekers a Pisa

Tra questi, Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao e Niclas Füllkrug. Per il quotidiano torinese, il belga è il giocatore che preoccupa di più. Lo stop potrebbe aggirarsi intorno alle due settimane. Dopo aver saltato, dunque, la trasferta di Bologna, più che farlo rientrare venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, in occasione di Pisa-Milan, il Diavolo punta ad averlo a disposizione qualche giorno dopo contro il Como.

Ieri, ad ogni modo, Saelemaekers ha svolto un lavoro personalizzato. Così come Pulisic, alle prese con una borsite all'ileopsoas: i prossimi due giorni serviranno, secondo 'Tuttosport', per capire se 'Capitan America' potrà esserci per la sfida in Toscana contro la squadra da poco allenata da Oscar Hiljemark. Si sono, invece, allenati in gruppo Leao (pubalgia) e Füllkrug (infrazione a un dito del piede).

