Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno saltato Bologna-Milan per acciacchi di vario tipo; ieri si sono allenati a parte a Milanello. Riusciranno a rientrare in occasione della trasferta di venerdì a Pisa? Le ultime news su di loro

Il Milan non ha giocato nell'ultimo weekend di Serie A (la partita interna contro il Como si recupererà mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45) e, pertanto, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori. Alcuni di loro, però, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, hanno comunque lavorato nel centro sportivo rossonero di Milanello per cercare di smaltire infortuni e acciacchi di vario tipo.